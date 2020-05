Stiri pe aceeasi tema

- Premierul din Hong Kong, Carrie Lam, afirma ca noua lege privind siguranta nationala elaborata de Beijing nu va afecta drepturile locuitorilor provinciei autonome chineze."Nu exista motive de ingrijorare" din cauza proiectului de lege elaborat de Congresul National Popular din China, a declarat…

- Judecatorul Dana Girbovan revine cu precizari despre cauza Kovesi contra Romaniei și dezicia CEDO. „Concluzia pe care exprimat-o, in urma analizei atat a Deciziei 356/2018 a CCR, cat si a hotararii date de CEDO in cauza Kovesi contra Romaniei, este aceea ca dezlegarile si considerentele avute in…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca e nevoie de schimbarea Guvernului, altfel criza generata de pandemie se va adanci. "Cred ca ar fi cat mai bine pentru Romania ca imediat dupa ce ieșim din starea de urgența, cat mai repede, saptamana viitoare, luna viitoare, sa avem un guvern de uniune…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție.”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis azi ca din 15 mai toata…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta marti, intr-o declaratie de presa programata la ora 14:00, decretul de prelungire a starii de urgenta cu inca 30 de zile. Presedintele Klaus Iohannis a declarat saptamana trecuta, dupa intalnirea cu premierul si cu mai multi ministri, ca va fi necesara prelungirea…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu închisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota împotriva."Este o…

- Toata conducerea PNL se izoleaza la domiciliu dupa ce un senator liberal a fost diagnosticat cu COVID-19. Ludovic Orban a anunțat ca el se va izola 14 zile la Vila Lac 1 și ca l-a informat și pe președintele Iohannis. De asemenea, el a anunțat ca toți miniștrii vor fi testați pentru coronavirus, se…

- Administrația Prezidențiala a anuntat joi, cu putin timp inaintea plenului reunit al Parlamentului ca "domnul Florin Vasile Cițu și-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat". "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie și urmeaza sa faca o declarație…