- Salvatorii romani care intervin in Turcia au ajutat vineri dimineața la scoaterea de sub daramaturi a unei femei. Ea a fost preluata de echipajele medicale. Ei spun ca seismele au lasat in urma dezastru și ca oamenii de acolo au pierdut tot ce aveau și acum mai spera doar sa-și gaseasca rudele in viața…

- Turcia a cerut Romaniei suplimentarea echipei de cautare-salvare, astfel ca miercuri inca 57 de salvatori merg spre zona calamitata in urma cutremurelor. Lor li se adauga doi medici, doi asistenți și voluntarii de la Grupul Cainilor Utilitari.

- Continue reading Romania trimite noi ajutoare in Turcia: inca o echipa de salvatori merge la fața locului, MApN va executa misiuni de transport și pentru alte state implicate in asistența umanitara at Info real.

- Celebrii caini salvatori din Mexic se indreapta spre Turcia, in urma cutremurului catastrofal care a zguduit luni sudul Turciei si nordul Siriei si care a provocat moartea a peste 7.000 de persoane si ranirea a peste 40.000. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Momente inspaimantatoare in Turcia! O explozie a avut loc la o conducta de gaze naturale dupa cutremurul care a lovit țara. Explozia a fost urmata ulterior de un incendiu. Evenimentul a avut loc in satul Topbogazi din județul Kirikhan din Hatay. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va trimite in Turcia o echipa de salvare formata din 60 de persoane si 4 caini de cautare, precum si trei aeronave care vor transporta sapte tone de echipamente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Deși aproape in aproape 100% din cazuri migranții prinși ca incearca sa treaca ilegal frontiera Romaniei se indreapta spre vest și Uniunea Europeana, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timiș, au depistat ieri șapte cetateni din Turcia, solicitanti…

- Astazi au inceput, la Iasi, manifestarile care marcheaza 126 de ani de la inaugurarea cladirii Teatrului Național din municipiu. Cu detalii despre programul evenimentelor, Constantin Mihai: Constantin Mihai: Manifestarea se intituleaza „Zilele Teatrului Ieșan” și este la prima ediție. Participa manageri…