Pompierii suceveni au salvat în comuna Panaci un bărbat de 72 de ani din calea unei viituri Pompierii suceveni au intervenit miercuri in comuna Panaci pentru salvarea unui barbat, de 72 de ani, ramas izolat intr-o anexa gospodareasca, in urma unei viituri produse pe paraul Calimanel. ”In urma unui apel la 112, salvatorii au intervenit pentru evacuarea unei persoane surprinse de viitura produsa pe paraul Calimanel. (…) Patru pompieri militari, cu accesoriile din dotare, au ajuns la fata locului, pentru recuperarea unui barbat, de 72 de ani, ramas izolat intr-o anexa gospodareasca inconjurata de ape. Salvatorii au asigurat persoana si au adus-o intr-o zona de siguranta”, a precizat ISU… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod rosu de viituri si depasiri ale Cotelor de aparare, valabila pana sambata dupa-amiaza pe rauri din sud-vestul tarii.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis luni o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila pe rauri din cinci judete, respectiv un Cod portocaliu si un Cod galben de viituri, actualizate, ce vizeaza mai multe sectoare hidrografice.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, noi avertizari hidrologice pentru rauri din mai multe județe ale țarii. Sub Cod portocaliu sunt rauri din 16 județe. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni dupa amiaza, o atentionare Cod galben de inundatii ce vizeaza raurile mici din bazinul hidrografic Bega Poienilor, judetul Timis.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) avertizeaza ca este pericol de inundații pe mai multe rauri din județele Timiș și Caraș-Severin. Specialiștii au emis un cod portocaliu. Alerta este valabila luni, pana la ora 22:00. Avertizarea s-a concretizat la Reșița, unde mai multe…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare cod galben de viitura in 17 bazine hidrografice. Specialiștii INHGA a instituit Cod Galben de viitura, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii. Acesta este valabil incepand de sambata de la…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii si risc de viituri, valabila pe rauri din cinci judete, pana miercuri, 17 mai, la ora 24:00.Potrivit hidrologilor, in urma prognozei meteo și ca urmare a precipitațiilor abundente pentru urmatoarele…

- Specialiștii romani anunța un Cod Roșu de inundații in vestul Romaniei, in județul Timiș, valabil in ziua de 26 aprilie 2023. Avertismentul este transmis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Codul Roșu este in vigoare de la ora 8 pana la ora 14. „Ca urmare a propagarii…