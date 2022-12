Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la cel mai mare parc fotovoltaic din Europa, care va fi construit in Arad, incep de anul viitor si vor costa 800 de milioane de euro. Investiția in parcul din zona Pilu-Graniceri este doar inceputul

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise miercuri, 30 noiembrie, joi, 1 decembrie, zile libere legale, respectiv vineri, 2 decembrie. Serviciul de call center va fi disponibil in intervalul 30 noiembrie – 1 decembrie numai pentru informații in sistem automat…

- Un caz bizar a avut loc duminica in municipiul Arad, acolo unde un batran in varsta de 83 de ani l-a amenințat cu pistolul pe un tanar de 23 de ani, motivul fiind legat de gelozia barbatului in varsta. Cei doi ar fi amorezați de o tanara de 30 de ani, pe care batranul a primit-o candva in chirie și…

- Prima creșa sportiva din Romania. Se deschide miercuri, 26 octombrie, intr-un oraș din vestul țarii. Prima creșa sportiva din Romania va fi inaugurata miercuri la Arad. Creșa a fost realizata cu fonduri colectate de Cetatea Voluntarilor de la companii private.

- Alerta in judetul Arad. O persoana a cazut intr-o fantana din localitatea Nadab. La fata locului s-au deplasat pompierii militari ai Detașamentului Ineu-Garda 2 Chișineu-Criș cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare, incadrata cu cinci subofițeri. Intervenția este in dinamica. Articolul Pompierii…

- Grav accident de munca astazi, in jurul orei 13:00, intr-o hala a unei societați comerciale din zona industriala Curtici (județul Arad). In urma incidentului, un barbat a ramas fara un braț. La fața locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj medical SMURD și un echipaj cu modul pentru descarcerare…

- Un tanar de 22 de ani a fost surprins de radar in timp ce conducea cu aproape 140 km/h pe un drum județean din Arad. Polițiștii din Arad au prins, joi dimineața, un tanar de 22 de ani, din comuna Tinca, care conducea un autoturism pe DJ 709, in localitatea Horia. Aparatul radar a inregistrat […] Articolul…

- Incendiu vineri seara intr-o fabrica aflata in zona industriala de la marginea Aradului. Intervin trei autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerea și o autospeciala de lucru și salvare la inalțime. La fața locului s-a deplasat și o autospeciala SMURD de la Vladimirescu. Incendiul se mainfesta…