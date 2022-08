POMPIERII DÂMBOVIȚENI deja se luptă cu flăcările care au cuprins pădurile din Franța POMPIERII DAMBOVIȚENI deja se lupta cu flacarile care au cuprins padurile din Franța, ISU DAMBOVIȚA a raspuns PREZENT la chemarea pentru stingerea incendiilor de padure din Franța, astfel, 9 pompieri din cadrul ISUD ambovița au fost mobilizați pentru a face parte din echipa constituita la nivel național, in scopul limitarii extinderii incendiilor de padure care [...] The post POMPIERII DAMBOVIȚENI deja se lupta cu flacarile care au cuprins padurile din Franța first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

