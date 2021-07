Stiri pe aceeasi tema

- A fost Cod galben de ploi și vijelii in Timiș noaptea trecuta, iar pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina in cateva localitați. Astfel, pompierii au degajat șase copaci cazuți pe carosabil ori pe mașini in Lovrin (1), Grabaț (1) și Lugoj (4). De asemenea, la Lugoj au intervenit pentru…

- Bilanțul pagubelorISU Timiș – In urma avertizarilor/atenționarilor meteorologice/hidrologice, in perioada 18.07.2021 ora 08.00 – 19.07.2021 ora 07.00, ISU Banat al judetului Timiș a intervenit in zona de competența la urmatoarele intervenții: – 6 degajari copaci cazuți pe carosabil/autoturisme ( 1 Lovrin,…

- In saptamana 19-24 iulie, se oprește curentul in Lugoj și Faget, dar și in alte localitați din județul Timiș. Reprezentanții E-Distribuție Banat spun ca sunt nevoiți sa intrerupa alimentarea cu energie electrica, in anumite zone și intervale orare, pentru a asigura capacitatea rețelei de a…

- Se poate respira pe cel mai aglomerat drum din judet. Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a anuntat duminica, 4 iulie, ca s-a incheiat asfaltarea pe DN 68A intre localitatile Margina din judetul Timis si Holdea, judetul Hunedoara. Aceasta portiune de drum de 22 de kilometri suplineste lipsa autostrazii…

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare cod galben si cod portocaliu de inundatii, care vizeaza 24 de bazine hidrografice si este valabila pana sambata la pranz. Codul rosu de pe Crisul Negru se transforma in portocaliu si se prelungeste inca 24 ore. Potrivit hidrologilor, avertizarea vizeaza…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), bazinele hidrografice afectate sunt: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Caras, Nera, Cerna si Olt.Astfel, in intervalul 18 mai, ora 16:00 - 19 mai, ora 24:00,…

- Digurile de pe Timis, care au fost puse la grea incercare anul trecut, vor fi refacute in urma unor lucrari de amploare. Un proiect al Administratiei Bazinale de Apa Banat prevede o interventie complexa pentru etansarea unor rosturi si fisuri pe o lungime de aproximativ 130 de metri, in doua zone identificate…

- Statia de Pompieri Cimpeni intervine, luni seara, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa in orasul Cimpeni. Casa este in constructie iar incendiul se manifesta la mansarda pe aprox. 60 mp. Incendiul este localizat in aceste momente, fara victime. Forte alocate: 2 ASAS si 1…