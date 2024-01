Stiri pe aceeasi tema

- ”Grav accident feroviar. O persoana a fost lovita de tren, la iesirea din gara Sancraieni catre Miercurea Ciuc”, anunta, vineri seara, ISU Harghita.La fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului Miercurea Ciuc cu o autospeciala de stingere, pentru asigurarea zonei, precum…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben pentru Moldova, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei, valabila in intervalul 7 ianuarie, ora 18 – 9 ianuarie, ora 10. ”In intervalul menționat, in județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași va ninge moderat cantitativ și se va…

- Ministerul Afacerilor Externe(MAE) informeaza ca, incepand de joi, 30 noiembrie, in Italia sunt organizate greve nationale in sectorul transportului feroviar, potrivit stirileprotv.ro. Greva este valabila incepand de joi, 30 noiembrie, in intervalul orar 21:00-09:00, pana vineri, 1 decembrie. In acest…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o bucatarie, dintr-un bloc de locuințe de pe strada Rasaritului din municipiul Cluj-Napoca. „La fața locului au intervenit o autospeciala de stins incendii și un…

- "La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta prin ardere generalizata la nivelul a doua locuinte si se propagase la o alta locuinta si o anexa gospodareasca. Nicio persoana nu a avut nevoie de prim ajutor. Pompierii au actionat pe doua sectoare de interventie, primul sector, pentru…

- Timpul se apropie de iarna, dar sezonul de incalzire in Moldova inca nu a inceput și majoritatea blocurilor inca nu au incalzire. Noi.md a decis sa realizeze un sondaj pentru a afla daca cetațenii iși doresc ca locuințele sa fie conectate cit mai repede la caldura sau daca mai merita sa aștepte pentru…

- In perioada rece numarul incendiilor care au drept cauza sursele de incalzire crește, iar autoritațile atrag atenția ca populația sa respecte anumite reguli, pentru a nu se mai ajunge la astfel de cazuri. Peste 90 de incendii care au avut loc in primele 9 luni ale anului 2023 au avut drept cauza sursele…

- Cetatenii straini au cumparat anul trecut aproximativ 8.000 de locuinte in Ungaria, depasind precedentul record de 7.300 de locuinte cumparate in anul 2018, informeaza agentia de presa MTI citand date furnizate de Institutul central de statistica (KSH), relateaza Agerpres.