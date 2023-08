Stiri pe aceeasi tema

- Moldova va trimite in urmatoarele zile 56 de pompieri ca sa ajute la stingerea incendiilor devastatoare cu care se confrunta Grecia. Despre aceasta a anunțat șefa statului, Maia Sandu. „Suntem solidari cu țarile prietene atunci cand e nevoie”, a scris președinta.

- Uniunea Europeana trimite in ajutorul Greciei doua avioane rescEU de stingere a incendiilor, gazduite de Cipru, și o echipa de pompieri romani, prin intermediul mecanismului de protecție civila al UE.

- Un barbat in varsta de 57 de ani a fost arestat preventiv marti pentru ca a provocat trei incendii de padure in regiunea Tzoumerka din nord-vestul Greciei, a relatat cotidianul elen Kathimerini, citat de agentia EFE. Barbatul si-a recunoscut faptele si a primit o amenda administrativa, in conformitate…

- Modulul Romaniei participant la programul de pre-pozitionare derulat in sprijinul Greciei a predat, luni, stafeta modulului GFFF-V din Franta in baza de operatii din regiunea Attica - Nea Makri, in prezenta unei delegatii a Comisiei Europene.

- Video | Cum au fost primiți pompierii romani in iadul incendiilor din insula Rhodos: 'Ți se face pielea de gaina, cand vedem aceste imagini!'Imagini uluitoare au fost filmate de pompierii romani care au ajuns pe insula Rhodos din Grecia, acolo unde incendiile au facut prapad și au dus la evacuarea…

- Un turist britanic a povestit pentru Sky News cum a scapat de incendiile din Rodos, povestind ca a simțit ca este „sfarșitul lumii”, in timp ce oamenii incercau sa fuga din calea flacarilor. Guvernul grec a declarat ca 19.000 de persoane au fost evacuate, in ceea ce descrie ca fiind „cea mai mare operațiune…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretar de stat Raed Arafat, a anuntat ca 40 de pompieri suplimenteaza, incepand de miercuri, contingentul fortelor de interventie din Romania in sprijinul Greciei care se confrunta cu incendii de padure, potrivit Agerpres.Secretarul de stat…

- Cand vorbim despre Grecia, putem imparți turiștii pe doua categorii principale: cei care adora sa viziteze celebrele insule grecești, respectiv aceia care-și doresc sa ramana pe continent. Regiunea Epirus ar trebui sa fie luata in calcul de toți cei...