Stiri pe aceeasi tema

- Inca o mostra de Romania reala. In cursul zilei de 04.01.2024, procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara – Circumscripția teritoriala Craiova au desfașurat in municipiul Craiova o ampla acțiune pentru prevenirea și combaterea comercializarii materialelor…

- . S-au efectuat și percheziții domiciliare in Craiova, in cazul acestuia, oamenii legii gasind aproximativ 600 de kilograme de astfel de produse, informeaza Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara-Circumscripția teritoriala Craiova. Potrivit procurorilor, in data de 4 ianuarie s-a…

- Procurorii DNA au inaintat oficial cererea de redeschidere a urmaririi penale in dosarul referitor la activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al județului Prahova, inclusiv in ceea ce privea controlul la pensiunea Ferma Dacilor. Tribunalul Județean Prahova urmeaza sa discute, la…

- Procurorii militari au dispus continuarea urmaririi penale fata de un ofiter din cadrul ISU Dolj, acuzat de deținerea, transportul și comercializarea de materiale pirotehnice. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea materiale pirotehnice, fara drept. In urma perchezitiilor,…

- Anchetatorii au descoperit mai multe fragmente osoase in cercetarile efectuate printre ruinele de la complexul turistic Ferma Dacilor și le-au trimis la București pentru expertiza genetica, au declarat surse judiciare. Autoritațile au confirmat șapte decese dupa incendiul devastator de la Ferma Dacilor…

- Procurorii DNA au intenția sa redeschida un dosar privind activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, dosar care are legatura și cu activitatea pensiunii care a luat foc și unde au murit șase oameni. Dosarul de la DNA se referea la indulgența unor ofițeri de la ISU Prahova…

- „La sosirea fortelor de interventie, s-a constatat ca, in urma exploziei produse la nivelul apartamentului, au rezultat trei victime. Doua dintre acestea prezentau arsuri, iar cea de-a treia victima atac de panica. Acestea au fost preluate de ambulantele SMURD si SAJ, in vederea transportului catre…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit, luni, cu doua autospeciale si echipaje specializate, la un bloc din municipiul Barlad, unde pe casa scarii a fost sesizat un miros iritant, fiind acordat primul ajutor unei persoane cu probleme de respiratie, care apoi a fost transportata…