Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo s-a intalnit vineri, pentru prima data, cu Antony Blinken, numit de Joe Biden pentru a prelua conducerea Departamentului de Stat, a anuntat un responsabil al Departamentului, relateaza AFP. "Intalnirea lor a fost foarte productiva", a adaugat responsabilul…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo s-a intalnit vineri, pentru prima data, cu Antony Blinken, numit de Joe Biden pentru a prelua conducerea Departamentului de Stat, a anuntat un responsabil al Departamentului, relateaza AFP. "Intalnirea lor a fost foarte productiva", a adaugat responsabilul…

- Seful diplomatiei primei puteri mondiale, Mike Pompeo, a intrat in carantina dupa un contact cu o persoana pozitiva la COVID-19, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, relateaza AFP. "Secretarul de stat a fost testat si este negativ", a precizat un purtator de cuvant al diplomatiei americane…

- Președintele ales Joe Biden a insistat pe importanța purtarii maștii de protecție pentru reducerea ratei de infecție in SUA, a promis ca se va vaccina in public impotriva COVID pentru a crește increderea americanilor in vaccin și a anunțat ca imunologul Anthony Fauci va face parte din echipa sa de consilieri…

- O curte de apel federala a SUA a respins vineri cererea candidatului republican la presedintia SUA, presedintele în exercitiu Donald Trump, de a bloca declararea contracandidatului sau democrat Joe Biden drept câstigator al electorilor din statul cheie Pennsylvania, transmite Reuters.Verdictul…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger afirma ca administrația democratului Joe Biden va trebui sa ia masuri rapide pentru a restabili canalele de comunicare cu China, avertizând ca tensionarea relațiilor din timpul președinției Trump ar putea escalada într-un conflict armat, scrie…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a refuzat marti sa recunoasca victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA si a promis o "tranzitie lina" spre un "al doilea" mandat al republicanului Donald Trump, relateaza AFP.Intrebat despre masurile luate de Departamentul…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a refuzat marti sa recunoasca victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA si a promis o "tranzitie lina" spre un "al doilea" mandat al republicanului Donald Trump, relateaza AFP. Intrebat despre masurile luate de Departamentul de Stat, un…