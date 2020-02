Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a asigurat duminica la Dakar ca SUA vor avea grija sa faca "ceea ce trebuie" in parteneriat cu aliatii lor cu privire la reducerea sau nu a prezentei lor militare in Africa, in special in Sahelul confruntat cu violente jihadiste, potrivit AFP. Pompeo,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, l-a indemnat luni pe premierul irakian Adel Abdul Mahdi "sa pastreze suveranitatea Irakului" in fata "atacurilor" Iranului, la o zi dupa un tir de rachete asupra ambasadei Statelor Unite la Bagdad, noteaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un apel telefonic, secretarul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters. Pompeo l-a pus la curent pe Barzani…

- Armata Statelor Unite a adresat luni o scrisoare autoritatilor irakiene in care informeaza ca se va retrage din Irak si urmeaza sa isi repozitioneze fortele in urmatoarele zile si saptamani, informeaza Reuters, care afirma ca a vazut scrisoarea, potrivit Agerpres.Nu este clar daca toti cei…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a amanat o vizita in Ucraina pentru a "urmari situatia" in Irak, unde manifestanti proiranieni Ambasada SUA la Bagdad, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, citata de AFP. Secretarul de stat "trebuie…