Pomenirea Cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Atanasie cel din Aton, și cei împreună cu dânsul, șase ucenici ai lui Acest luceafar stralucind pe firmamentul Sfinților Parinți s-a nascut prin anul 930 la Trapezunt, din parinți de bun neam și fu numit Avramie la Sfantul Botez. Ramas orfan de mama și de tata la puțina vreme dupa nașterea sa, a fost primit de o ruda a mamei sale. Cand era copil nu era atras de jocuri galagioase, ci iși conducea mai degraba prietenii in padure sau in apropierea unei peșteri și juca rolul de egumen. Progresele rapide pe care le facea in studiile sale ii atrageau admirația celor apropiați și, abia ajuns la varsta adolescenței, fu remarcat de un inalt funcționar imperial in misiune… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

