- Polul de dreapta anunțat in weekend la Congresul USR lasa REPER, partidul lui Dacian Cioloș, intr-o situație ingrata. Cu un scor mult sub pragul electoral in sondaje, REPER risca sa cada total in irelevanța. Dragoș Pislaru, copreședintele REPER, a transmis un mesaj intern in care susține ca USR a dat…

- Vasile Nagy, deputat de Arad, a activat in Parlament ca neafiliat. Dupa o perioada in care și-a evaluat traseul politic pentru viitor, deputatul aradean a decis sa-și anunțe aderarea la Forța Dreptei, partid condus de fostul premier Ludovic Orban. „A sosit momentul in care sa-mi anunț noua apartenența…

- "Inca nu am stabilit (o eventtuala alianta a partidelor din Opozitie - n.r.) Am fost invitat la congresul USR si am onorat invitatia. Am transmis mesajul ca e nevoie de o coalizare a fortelor de centur-dreapta care sa ofere o alternativa credibila (..)", a spus Orban, intr-o interventie telefonica la…

- Presedintele USR Catalin Drula a solicitat, la Congresul de sambata al partidului, un mandat pentru crearea unei aliante politice de dreapta, menita sa schimbe PSD-ul adus la putere de Klaus Iohannis. Liderii PMP si Forta Dreptei, Eugen Tomac si Ludovic Orban, s-au pronuntat si ei pentru constituirea…

- Parlamentarii membri ai partidului Forta Dreptei au manifestat, marti, la Palatul Cotroceni, in contextul consultarilor presedintelui Klaus Iohannis cu formatiunile parlamentare pentru desemnarea prim-ministrului, anuntand ca vor vota impotriva unui guvern condus de Marcel Ciolacu.

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a avut intalniri cu liderii USR si PMP, Catalin Drula si Eugen Tomac, pentru a negocia o coalitie de centru-dreapta in perspectiva alegerilor de anul viitor. In opinia lui Orban, USR, PMP si Forta Dreptei ar trebui sa mearga impreuna inca de la…

- Discutiile dintre presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii angajatilor din sistemul de invatamant s-au incheiat, marti dupa-amiaza, liderii de sindicat anuntand ca presedintele Klaus Iohannis le-a promis protestatarilor ca se ofera sa gireze si sa garanteze un acord intre guvernanti si sindicalisti,…

- Presedinte FSLI, Simion Hancescu, a spus duminica, inaintea consultarilor organizate de guvern cu sindicatele din educatie, ca luni va avea loc greva anuntata. Liderii celor doua mari federatii sindicale din invatamantul preuniversitar, Simion Hancescu si Marius Nistor, sustin ca guvernantii sunt responsabili…