Poluarea aerului ucide 1.200 de copii în fiecare an, în Europa Potrivit unui raport al Agenției Europene a Mediului (AEE) publicat luni, in Europa, anual, poluarea aerului provoaca decesul prematur a 1.200 de copii cu varste sub 18 ani și le marește semnificativ riscul de boala in cursul vieții, transmite ”Ca m’interesse”. Ancheta AEE s-a concentrat pe 32 de țari de pe continent, din care 27 state membre ale Uniunii Europene. Potrivit raportului AEE, in special tinerii sunt mai vulnerabili la efectele poluarii aerului, deoarece organismul lor, organele și sistemul lor imunitar sunt inca in proces de dezvoltare. Expunerea incepe inca din perioada sarcinii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului provoaca anual moartea prematura, in Europa, a cel putin 1.200 de copii si adolescenti, releva Agentia Europeana a Mediului (AEM) intr-un raport publicat luni, in pofida unei tendinte de imbunatatire a situatiei, relateaza AFP. La fel ca in cazul adultilor, aceasta poluare…

- La fel ca in cazul adultilor, aceasta poluare este principalul risc de mediu la adresa sanatatii minorilor si scade speranta de viata, releva autorii studiului, realizat in aproximativ 30 de tari, inclusiv in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE). ”Poluarea aerului cauzeaza peste 1.200 de…

- Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire.

- Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire, transmite AFP.

- Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire, transmite AFP, citat de Agerpres.La fel ca pentru adulti, aceasta poluare…

- Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire, transmite AFP.

- Datele transmise de Eurostat arata ca Romania se claseaza printre ultimele locuri in ceea ce privește nivelul de trai din Europa, și asta pentru ca, in acest moment, puterea de cumparare de la noi din țara este mai mica cu 23 de procente fața de media Uniunii Europene. Daca ne uitam, insa, la vecinii…

- Nivelul ridicat de dependența a Uniunii Europene (UE) de importuri ar putea expune industria la costuri și riscuri ridicate in lanțul de aprovizionare, iar extinderea pieței de vehicule electrice va crește considerabil cererea pentru materiile prime in urmatorul deceniu. UE trebuie sa-și utilizeze pe…