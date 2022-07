Poluare puternică în orașul bulgăresc Ruse din cauza cărbunilor aprinși pe barjele sârbești de pe Dunăre Marți dimineața, orașul bulgaresc Ruse a fost trezit de un miros sufocant. Cauza principala a fost legata de cele doua barje sarbești cu peste 2.000 de tone de carbune care au luat foc pe malul romanesc, scrie publicația bulgara Actualno , citata de Rador. Incarcatura mocnea de cateva zile, dar din cauza vantului, fumul gros a cuprins tot malul de la Ruse. Mirosul neplacut se simte in zona centrala a orașului, pentru care au fost primite peste 100 de sesizari. Inspecția regionala de mediu a raportat un nivel foarte ridicat, un varf al nivelurilor de particule fine de praf. Cetatenii orașului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav in apele Dunarii, la granita cu Bulgaria. Mai multe barje sarbesti cu carbune au ars in zona internationala, dupa ce bulgarii au refuzat sa le descarce. Se pare ca initial au incercat sa descarce incarcatura la Giurgiu, dar bratul macaralei nu a ajuns, iar atunci au decis sa incerce la…

- Trei barje sarbesti incarcate cu cate 1/200 de tone de carbune fiecare sunt blocate de mai bine de doua saptamani in zona localitatii Zimnicea, din cauza scaderii nivelului fluviului, iar in contextul temperaturilor mari carbunele se autoaprinde si arde mocnit, fara flacara. Autoritatile romane fac…

- Doua barje cu carbune ard mocnit pe Dunare aproape de Portul Giurgiu Foto: Adriana Tudose / RRA Doua barje încarcate cu carbune ard mocnit pe Dunare, la kilometrul 496, în apropierea Portului Giurgiu. Barjele au plecat din Portul Constanta spre Serbia, iar încarcatura a luat…

- Jurnalista Natalia Morari se arata dezamagita de modul in care puterea de la Chisinau, in frunte cu presedintele Maia Sandu, guverneaza Republica Moldova. Morari considera ca treburile merg prost in tara nu doar din cauza razboiului, dar si din cauza incompetentei PAS.

- Cele doua nave de agrement din Braila care faceau croaziere pe Dunare raman la mal. Primaria spune ca nu gaseste personal navigant, dupa ce a ramas si fara capitani, si fara timonieri. Si totul din cauza salariilor prea mici.

- A fost identificat cadavrul barbatului de 54 de ani disparut in Dunare.In cursul zilei de 11 iunie 2022, politistii din cadrul Postului de Politie Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca, un barbat, in varsta de 54 de ani, din municipiul Tulcea, ar fi disparut in conditii…

- Numarul persoanelor care au avut nevoie de tratament din cauza stresului a crescut intr-o masura destul de semnificativa in ultima perioada, mai ales din cauza evenimentelor incepute la data de 24 februarie 2022, atunci cand președintele rus a invadat Ucraina. Acum, Ucraina dorește sa legalizeze cannabisul.

- Un schelet datand din anii 1980 a fost descoperit duminica intr-un butoi metalic partial ingropat, pe malul secat al lacului artificial Mead, din apropiere de Las Vegas. Anchetatorii nu au reusit sa identifice victima si nici sa decida cauza mortii. Politia a avertizat ca ar putea urma si alte descoperiri…