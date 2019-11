Poluare atmosferică puternică. Şcolile din Capitală vor fi închise Guvernatorul Anoushiravan Mohseni-Bandpey a precizat ca gradinitele, cresele si scolile primare vor fi inchise in capitala, precum si in cantoanele Qarchak, Pishva si Varamin.



"Indicele calitatii aerului pentru orasul Teheran semnaleaza un nivel insalubru pentru grupurile sensibile", a precizat acesta, citat de agentia oficiala Irna, informeaza Agerpres.



Concentratia medie de particule poluante a crescut la 133 de micrograme pe metru cub la Teheran, atingand chiar 150 de micrograme in 10 sectoare, a subliniat acesta, in timp ce OMS recomanda ca aceasta concentratie de particule… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din Teheran au fost somate miercuri sa-si inchida portile din cauza poluarii atmosferice puternice care afecteaza din nou capitala iraniana la niveluri considerate periculoase, au precizat autoritatile, potrivit AFP. Guvernatorul Anoushiravan Mohseni-Bandpey a precizat ca gradinitele,…

- Ancheta la Spitalul Sfanta Maria din Bucuresti, dupa ce o femeie de 81 de ani a iesit dintr-o operatie banala cu arsuri pe toata fata. O defectiune la aparatul de cauterizat i-ar fi provocat ranile. In timp ce reprezentantii spitalului considera incidentul drept unul minor, noul ministru al Sanatatii…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, vineri, la Timisoara, ca sustine si apreciaza initiativa fundatiei care construieste, in Capitala, cu fonduri primite din donatii de la populatie, un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Dancila a fost intrebata, intr-o conferinta de presa,…

- Proiectul “Oxigen” de acces si circulatie in Bucuresti a fost modificat. Astfel, Primaria Capitalei a decis ca toate mașinile cu norma de poluare sub Euro 5 sa plateasca vigneta. Potrivit proiectului, mașinile Euro 3 și Euro 4 au obligatoriu nevoie de vigneta pentru a circula in centrul Capitalei, indiferent…

- Una dintre victimele accidentului produs sambata dimineata in judetul Ialomita este adusa cu elicopterul la Bucuresti. Celelalte victime transportate la spitale din Capitala au suferit rupturi de splina, politraumatisme, plagi faciale si fracturi, conform datelor prezentate de catre ministrul Sanatatii.

- Reprezentantii PNL Bucuresti, sustin, intr-un comunicat de presa, ca scolile din Capitala nu sunt pregatite pentru inceperea noului an scolar, punctand ca peste 170 de scoli, gradinite, licee si facultati se afla in cladiri cu risc seismic, se arata intr-un comunicat de presa remis duminica.

- Primaria Capitalei a anunțat, marți, ca Municipalitatea va ridica 24 de ore din 24 mașinile parcate neregulamentar. Ridicarea va incepe de luni, 26 august, iar depozitarea se va face in doua locații. Și aici, programul va fi non-stop, iar mașinile pot fi recuperate la orice ora, anunța MEDIAFAX.„Subliniem…

- Autovehiculele stationate neregulamentar pe carosabilul de pe arterele principale din Bucuresti vor fi ridicate incepand din 26 august. Masurile vizeaza doar acele mașini parcate in locurile...