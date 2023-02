Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 08.00. Un TIR a ieșit in afara parții carosabile, pe DN17, pe raza localitații sucevene Valea Putnei, și s-a rasturnat intr-un parau. Șoferul a ramas incarcerat.La fața locului au intervenit pompierii militari, cu doua autospeciale pentru descarcerare,…

- Un copil de 10 ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada, intr-un cartier din Timișoara. Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost…

- Soferul unui utilaj de deszapezire a fost sanctionat pentru neadaptarea vitezei la conditiile de trafic, dupa ce ar fi circulat cu viteza pe DE 581 si a fost aproape sa loveasca un politist pe mijlocul strazii. Potrivit martorilor, conducatorul auto nu a incetinit in zona producerii evenimentului rutier…

- Politistii craioveni cauta doi minori care au furat borseta unui batran de 75 de ani. Incidentul a avut loc ieri dupa-amiaza, pe strada A.I. Cuza din Craiova. Prejudiciul este de aproximativ 800 de lei. Potrivit oamenilor legii, cei doi minori nu au fost prinsi. „Ieri, in jurul orei 16.16, politistii…

- Pasagerii unui autobuz din Suceava au ramas blocati in mijlocul de transport, dupa ce soferul a uitat sa le deschida usa la sosirea in statie. Conducatorul auto s-a dus sa-si cumpere ceva de mancare.Incidentul s-a petrecut la Suceava, marti, 10 ianuarie, pasagerii neștiind ce se intampla. De fapt, soferul…

- Un barbat de 51 de ani din comuna suceveana Scheia, care nu a oprit la semnalele politistilor, a fost prins in trafic, sambata dimineata, dupa o urmarire in care politistii au tras 23 de focuri de arma, informeaza News Bucovina . Incidentul a avut loc sambata, in jurul orei 05:20, cand un echipaj de…