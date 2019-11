Polonia va continua reforma sistemului sau de justitie si va reduce timpul de solutionare a proceselor, a declarat marti prim-ministrul Mateusz Morawiecki, prezentand in parlament prioritatile guvernului sau pentru cel de-al doilea mandat, transmite dpa.



'Cetatenii au dreptul la instante eficiente', a subliniat Morawiecki in fata membrilor legislativului.



Referindu-se aparent la acuzatiile conform carora justitia poloneza a pierdut din independenta in urma reformelor introduse de partidul sau Lege si Justitie (PiS), Mateusz Morawiecki a argumentat ca, in Franta…