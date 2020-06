Polonia va amenda Gazprom cu 50 de milioane de euro: "Nu poate acționa deasupra legii" Autoritatea de concurența și protecția consumatorului din Polonia (UOKiK) a anunțat miercuri ca ar putea amenda Gazprom cu 50 de milioane de euro din cauza lipsei de cooperare în privința anchetei anti-monopol privitoare la proiectul Nord Stream 2, transmite Reuters.



UOKiK a anunțat în 2018 ca a acuzat șase companii, printre care și un deținuta de Gazprom, de finanțarea construcției conductei fara a avea acordul legal necesar. De asemenea, la începutul acestui an, autoritatea poloneza a informat ca Gazprom nu a furnizat documentele cerute.



&"Gazprom nu poate acționa…

Sursa articol: hotnews.ro

