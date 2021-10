Date in judecata in mai multe randuri la Curtea de la Luxemburg, Budapesta si Varsovia sunt, de aceasta data, initiatoarele recursulu, impotriva institutiilor europene. Audierea, ca un paradox, are loc la cateva zile dupa ce cea mai inalta jurisdictie poloneza – apropiata Partidului Lege si Justiie (PiS, conservator, la putere) – a hotarat sa declare razboi primatului dreptului european si competentei Curtii de Justtie a Uniunii Europene (CJUE). Dispozitivul pe care-l contesta cele doua tari este absolut nou. El permite suspendarea sau reducerea platii fondurlor europene catre un stat, in cazul…