Polonia relaxează restricțiile! Se renunță la obligativitatea purtării măştii de protecţie Polonia va ridica obligativitatea de a purta masca de protectie sanitara in spatiile inchise, cu exceptia unitatilor medicale, si va elimina regulile de carantina pentru calatori, a declarat joi ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, citat de Reuters. "Am decis sa introduc doua modificari incepand cu 28 martie – incetarea obligativitatii de a purta masti, stipuland ca nu se aplica unitatilor de ingrijire medicala(…)A doua decizie este eliminarea izolarii la domiciliu si a carantinei la domiciliu pentru colegii de camera (a persoanelor infectate) si a tuturor carantinelor pentru persoanele…

Sursa articol si foto: puterea.ro

