- Polonia a obtinut unda verde a primei plati din fonduri europene in vederea relansarii economice dupa pandemia covid-19, in valoare de cinci miliarde de euro, anunta Guvernul in exercitiu, fonduri suspendate de catre Comisia Europeana (CE) din cauza incalcarii statului de drept, relateaza Euronews.”Comisia…

- Guvernul polonez in exercitiu a anuntat marti ca Bruxellesul a dat unda verde primei transe din fondurile de relansare destinate Poloniei, dar suspendate pana acum pentru incalcari ale statului de drept, transmite AFP.'Comisia Europeana a emis astazi un aviz pozitiv cu privire la fondul de relansare…

- ”Cinci banci locale analizeaza un imprumut sindicalizat ca masura de sprijin”, pentru a ajuta Polonia sa-si finanteze achizitia de sisteme de artilerie cu rachete si avioane de lupta din Coreea de Sud, a declarat un oficial al guvernului sud-coreean, vorbind sub rezerva anonimatului, pentru a discuta…

- Experti polonezi au confirmat ca racheta care a ucis doi oameni dintr-un sat din sudul Poloniei in noiembrie anul trecut a fost lansata de Ucraina, a relatat cotidianul polonez Rzeczpospolita, consemneaza marti agentia Reuters . Explozia rachetei in Polonia , stat membru al NATO, a generat temeri ca…

- Negocieri cu Varsovia vor avea loc „in urmatoarele zile” pentru a solutiona disputa cu privire la exportul de cereale ucrainene prin Polonia, a anunțat joi Ministerul ucrainean al Agriculturii. Kievul da asigurari ca cele doua tari vecine mentin „relatii stranse”, in ciuda tensiunilor puternice, care…

- Ministerul de Externe de la Varsovia a anuntat vineri, 15 septembrie, ca l-a concediat pe seful serviciului sau juridic si a anulat toate contractele de externalizare a cererilor de viza, pe fondul unui scandal tot mai mare privind migratia, care are loc cu o luna inainte de alegeri, relateaza News.ro…

- Polonia a facut, din nou, apel la Germania sa plateasca despagubiri de razboi. Ministrul Culturii de la Varșovia a spus ca Berlinul trebuie sa plateasca aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru atacarea Poloniei la 1 septembrie 1939.

- Presedintele polonez Andrzej Duda si mai multi membri ai guvernului de la Varsovia au comemorat vineri implinirea a 84 de ani de la atacul nazist asupra Poloniei care a declansat al Doilea Razboi Mondial si au cerut din nou reparatii de razboi Germaniei, transmite agentia EFE.