- Fostul președinte polonez Lech Walesa, simbol al luptei anticomuniste din Polonia anilor 1980, a postat duminica pe Facebook un mesaj video ingrijorator despre starea sa de sanatate in care anunta ca se interneaza in spital și sugereaza ca ar putea fi ultima data cind se mai poate adresa simpatizanților…

- Sase persoane au decedat si alte 40 au fost ranite intr-un accident rutier in care a fost implicat un un autocar din Ucraina, produs pe autostrada A4, in apropiere de Przemysl, in sud-estul Poloniei, potrivit presei locale, informeaza DPA si AFP, potrivit AGERPRES. Accidentul s-a produs vineri…

- Mai multe grupuri din sectoarele fitnessului, turismului, hotelurilor și restaurantelor din Polonia, carora li s-a cerut sa ramana inchise, au trimis o scrisoare catre președintele polonez Andrzej Duda, in care solicita o intrevedere, relateaza site-ul de știri Notes from Polonia, care precizeaza ca…

- Pilotul spaniol Marc Marquez, de sase ori campion mondial la clasa MotoGP, clasa-regina a motociclismului viteza, a revenit la antrenamente dupa ce a suferit, in decembrie, o noua interventie chirurgicala la bratul drept, scrie Reuters. Spaniolul, in varsta de 27 de ani, a postat o imagine pe contul…

- Stațiunile de schi, restaurantele și hotelurile din regiunea de sud a Poloniei, puternic dependenta de turism, au anunțat miercuri ca vor sfida restricțiile împotriva coronavirusului și își vor redeschide porțile saptamâna viitoare, într-un climat de fronda generala a companiilor…

- Fostul presedinte polonez Lech Walesa sustine ca este falit si nu poate face cadouri anul acesta, relateaza vineri dpa, potrivit Agerpres. "Nimeni nu va primi cadouri din partea mea anul acesta pentru ca sunt falit", a declarat laureatul Premiului Nobel pentru pace (1983) pe canalul de televiziune…

- Cristina Joia a suferit a doua interventie la nas dupa ce a fost lovita violent in urma cu mai multe saptamani intr-un magazin de catre o femeie. Operatia a durat aproximativ cinci ore si a fost una destul de complicata.