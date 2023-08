Furnizarea apei va fi sistată pe mai multe străzi din Arad

Comunicat Compania de Apă. Vineri 04.08.2023 în intervalul orar 09:00- 17:00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzile: str. Turdei , str. Jiului, str....