- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat vineri ca Franta, Germania si Polonia au convenit sa cumpere de pe piata internationala arme care sa fie livrate Ucrainei si sa ajute aceasta tara prin crearea unei noi coalitii pentru a-i furniza rachete cu raza lunga de actiune.

- Congresul PPE a fost marcat de triumfalism. Intr-o scenografie de AI (conceputa de specialiști trimiși de la Bruxelles) s-au spus multe și nimic. A dominat senzația de formalitate pentru a confirma voința PPE de a nu schimba nimic din leadership-ul și politicile Comisiei Europene. Cuvantarea Ursulei…

- Intr-o prezentare belicoasa care a sugerat ca obiectivele militare ale Rusiei in Ucraina sunt de anvergura, Medvedev, care a fost presedinte al Rusiei in perioada 2008-2012, a laudat, dupa modelul sefului sau, Vladimir Putin, Imperiul Rus si Uniunea Sovietica si a declarat ca Moscova isi va continua…

- Niciun soldat al tarilor membre ale UE sau ale NATO nu va fi trimis in Ucraina, a dat asigurari cancelarul german Olaf Scholz marti, la o zi dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron nu a exclus aceasta posibilitate , relateaza agentiile AFP si EFE, informeaza AGERPRES . „Ceea ce s-a decis intre…

- Sprijinul pentru Ucraina in țarile europene ramane masiv, dar la aproape doi ani de la invazie, doar 10% dintre europeni cred ca Kievul poate invinge Rusia, arata rezultatele unui sondaj paneuropean, scrie ziarul britanic The Guardian. Sondajul a fost realizat in 12 state membre ale UE, printre care…

- Seful diplomatiei poloneze, Radoslaw Sikorski, a reclamat marti "despagubiri financiare" din partea Berlinului pentru atrocitatile nazistilor, reluand astfel cererile de reparatii formulate de guvernul anterior de la Varsovia, noteaza AFP, citat de Agerpres.Sikorski, aflat in functie de la jumatatea…

- Noul Guvern de la Varsovia a obtinut concesii la Bruxelles, in cadrul eforturilor sale de a limita exporturile de alimente ucrainene. Comisarul european pentru comert a declarat pentru Financial Times ca UE va controla intrarile de produse agro-alimentare daca acestea risca sa duca la scaderea preturilor…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Intr-un comunicat…