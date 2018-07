Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta…

- Istoria se repeta: 21 decembrie 1989...Ceausescu promitea inca 100 de lei la pensie: "Am hotarat sa majoram pensiile minime de la 800 la 900 de lei. Am hotarat, totodata, ca pensia de urmas sa fie majorata cu 100 de lei". Cu suta de lei a incercat sa linisteasca spiritele populatiei nemultumite…

- Comisia Europeana a deschis un nou caz impotriva Poloniei din cauza schimbarilor de la Curtea Suprema despre care criticii sunt ca submineaza independenta justitiei si a statului de drept, scrie Reuters. „Comisia este de parere ca aceste masuri submineaza principiul independentei judiciare, inclusiv…

- Punctul de pensie creste, incepand de duminica, 1 iulie, cu 10%, de la 1.000 la 1.100 de lei, iar pensia minima garantata se va majora cu 20%. Anul viitor, punctul de pensie este asteptat sa urce cu 15%. Tot de la 1 iulie se maresc si prestatiile sociale pentru persoanele cu dizabilitati, pretul electricitatii…

- Pretul energiei electrice va scadea, in medie, cu 3,53%, iar punctul de pensie va creste cu 10%, acestea fiind principalele modificari care intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie in economia...

- Judecatorii Curții Supreme (SN) au decis joi, impreuna cu președinta lor Malgorzata Gersdorf, ca "vor ramane in funcție", sfidand astfel reforma controversata a puterii conservatoare care prevede expirarea mandatului lor miercurea viitoare, scrie AFP.

- Viorica Dancila, Premierul Romaniei, a declarat ca ramane „batut in cuie” ca de la 1 iulie punctul de pensie va creste de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, iar pensia minima va creste de la 520 de lei la 740 de lei. Ea a sustinut ca vrea ca legea pensiilor sa aduca echilibru, […]

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a venit cu o veste foarte importanta pentru toti pensionarii. Aceasta a anuntat ca de la 1 iulie va creste punctul de pensie, acesta urmand se ajunga la 1100 de lei. Aceasta a dat asigurari ca pana in 2020, atunci cand se va incheia guvernarea PSD-ALDE, punctul…