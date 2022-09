Polonia: Alga aurie, cauza morții a peste 250 de tone de pești în fluviul Oder Potrivit unu raport preliminar, o alga toxica este cauza morții, in aceasta vara, a aproape 250 de tone de pești in fluviul Oder, au anunțat autoritațile poloneze, transmite AFP. Dezastrul este consecința degradarii calitații apei fluviului Oder din cauza temperaturilor ridicate din aceasta vara și a scaderii nivelului fluviului, ceea ce a favorizat inmulțirea acestor alge toxice. ”O hipersaturare a apei cu oxigen, potential si cantitati radical mai mari de hidrogen (…), o scadere a substantelor biogene, descompunerea tesuturilor biologice ale pestilor (…) ne-au condus spre concluzia ca moartea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Autoritatile poloneze au anuntat ca o alga toxica este responsabila pentru moartea a aproape 250 de tone de pesti in fluviul Oder in vara acestui an, excluzand ipoteza unei poluari industriale, intr-un raport preliminar anuntat joi, informeaza AFP. Autorii raportului, ale carui detalii vor fi publicate…

- O alga toxica este la originea catastrofei ecologice de pe fluviul Oder, din aceasta vara, cand au murit aproape 250 de tone de pesti, arata un raport preliminar polonez, citat de AFP. Se exclude astfel ipoteza unei poluari industriale.

