Polonia a furnizat Ucrainei peste 240 de tancuri si 100 vehicule blindate, a anunțat, marti, presedintele polonez Andrzej Duda, relateaza dpa, citata de Agerpres. Varsovia a trimis, de asemenea, sisteme de rachete, mitraliere si munitie, a afirmat presedintele Duda in cursul unei intalniri cu ambasadori. In total, Polonia a oferit sprijin militar in valoare de […]