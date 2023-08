Polonia a cerut Comisiei Europene un miliard de euro pentru a putea creşte tranzitul cerealelor din Ucraina Autoritatile poloneze au prezentat Comisiei Europene (CE) o estimare de cost, in valoare de un miliard de euro, pentru investitiile necesare a fi facute in infrastructura astfel incat Varsovia sa poata majora tranzitul de cereale si alte produse agro-alimentare ucrainene via granita dintre Polonia si Ucraina, a declarat o sursa europeana pentru agentia de presa PAP. In urma cu cateva luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va furniza fonduri in scopul cresterii tranzitului cerealelor din Ucraina, dar nu a venit si cu detalii concrete. Potrivit agentiei de presa… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Ucrainei l-a convocat marti, 1 august, pe ambasadorul polonez, in urma a ceea ce Kievul a descris drept comentariile ”inacceptabile” ale consilierului de politica externa al presedintelui polonez Andrzej Duda, relateaza Agerpres . ”In timpul intalnirii (cu ambasadorul polonez…

- Ministrul german al agriculturii, Cem Ozdemir, a criticat marti, 25 iulie, restrictiile impuse de Polonia la importurile de cereale din Ucraina, calificandu-le drept o simpla manevra de campanie electorala, potrivit Dpa și Agerpres . ”Nu se poate ca solidaritatea cu Ucraina sa fie subminata din cauza…

- Republica Moldova a fost inclusa in Platforma creata de Comisia Europeana, pentru gestionarea crizei granelor, alaturi de cinci state membre ale Uniunii Europene (Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia), transmite Moldpres. „R. Moldova a fost invitata sa fie parte a platformei și sa participe…

- Potrivit AFP, Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cerealele din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre.…

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat a doua transa de sprijin pentru cele cinci tari afectate de comertul cu cereale din Ucraina, Romaniei revenindu-i suma de 29,73 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii, printr-un comunicat, informeaza AGERPRES . „Romania, Bulgaria, Ungaria,…

- Importurile de grau și porumb au scazut cu 14% și respectiv 29% din mai, de cand Comisia Europeana a hotarat interzicerea importurilor din Ucraina. Pe teritoriul țarii exista in prezent, numai din import, de 6,8 ori mai mult porumb și de 30,8 ori mai mult grau.Incepand cu 2 mai, de cand Comisia…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut marți, 9 mai, eliminarea restricțiilor comerciale impuse țarii sale de statele vecine, calificand masurile drept „inacceptabile”, relateaza Sky News. Liderul de la Kiev s-a referit la masurile privind importul de cereale și produse ucrainene luate de…