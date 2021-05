Politologul Johan Beckman: Ucraina modernă poate fi orice, dar în nici un caz un stat național, așa cum este Finlanda Ca stat, Ucraina și-a incetat de mult existența, a apreciat politologul finlandez Johan Beckman, relateaza PolitPuzzle. Intr-un interviu acordat publicației ”Ucraina.ru”, specialistul a vorbit in termeni extrem de critici la adresa politicii promovate de autoritațile de la Kiev. In opinia lui, Ucraina moderna poate fi orice, dar in nici un caz un stat național, așa cum este Finlanda. Iar de vina este actuala conducere a țarii, care, pe fondul loviturii de stat din 2014, a promis sa transforme Ucraina aproape intr-o vitrina a Europei, dar care, de șapte ani incoace, nu face altceva decat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

