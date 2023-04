"Societatea nu ințelege pe deplin ce reprezinta in sine Uniunea Europeana", astfel a comentat politologul Ian Lisnevski, in contextul evenimentelor recente, declarația președintelui Maia Sandu despre convocarea Adunarii Naționale "Moldova Europeana" la Chișinau, care urmeaza sa fie organizata la 21 mai in Piața Marii Adunari Naționale, scrie Noi.md. Declarațiile lui Lisnevski au fost facute in