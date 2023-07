Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”.Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru nu are nicio legatura directa cu acest caz. Cu toate acestea, a fost o presiune uriașa in ultimele zile la adresa domniei sale, din…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, 14 iulie, pe Facebook, ca deși Gabriela Firea „nu are nicio legatura directa” cu azilele groazei, demisia acesteia din Guvern a venit dupa „presiunea uriașa” generata in jurul acestui subiect.„Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna…

- Primarul orașului Voluntari, localitatea unde se afla „azilele groazei” cercetate de procurori, a comentat intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook demisia soției sale, Gabriela Firea, din Ministerul Familiei.„Bunul Dumnezeu ne este martor ca totul este bine regizat, impotriva Gabrielei și a mea!…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu comenteaza, intr-o postare pe Facebook, posibila demitere a ministrului Familiei, Gabriela Firea, in urma scandalului „azilelor groazei”, susținand ca ea ar putea fi demisa din fruntea ministerului, insa nu crede ca va fi exclusa din partid. Gazetarul iși incepe mesajul…

- Astazi este și ziua de naștere a Gabrielei Firea. Aceasta implinește 51 de ani. In imaginile surprinse de jurnaliști se vede cum Marcel Ciolacu intra in sala in care se desfașoara ședința de guvern și merge direct la Gabriela Firea, pe care o pupa și o imbrațișeaza. Marcel Ciolacu a folosit de doua…

- Presedintele USR, deputatul Catalin Drula, a transmis ca demisia lui Marius Budai de Ministerul Muncii trebuie sa fie urmata de cea a Gabrielei Firea, care detine portofoliul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse. “Dupa demisia lui Marius Budai trebuie sa urmeze Gabriela Firea. Fiecare zi de…

- Mobilizare pe retelele de socializare, pentru organizarea unui miting in Piata Victoriei. Protestatarii vor cere demisii din partea ministrilor Muncii si Familiei in urma scandalului privind batranii maltratati in centrele din Voluntari.