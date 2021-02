Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump, sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, scrie agerpres . La un an dupa un prim proces de punere sub acuzare, Trump a facut astfel istorie ca primul președinte…

- Senatorii americani au votat marti cu 56 de voturi pentru si 44 impotriva pentru a continua procesul de destituire a fostului presedinte Donald Trump, transmite miercuri dpa.Sase republicani s-au alaturat democratilor pentru a afirma constitutionalitatea unui proces de punere sub acuzare a unui presedinte…

- Un al doilea proces – fara precedent – de punere sub acuzare, cunoscut in SUA drept “impeachment”, impotriva fostului presedinte republican Donald Trump a inceput intr-un Senat divizat. Procesul a inceput marti la ora locala 13:00 (18:00 GMT) in Senat, unde cei 100 de senatori au rol de jurati. Conform…

- Donald Trump le-a cerut luni senatorilor democrați care încearca sa-l condamne pentru „incitare la insurgența” sa închida imediat procesul care are șanse minime sa se încheie cu o condamnare, dar l-ar putea costa scump din punct de vedere al imaginii, potrivit AFP.Actul…

- Camera Reprezentantilor va trimite Senatului, luni, actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie”. Senat este camera care va organiza procesul care-l vizeaza pe fostul lider, iar Trump risca sa primeasca interdicția de a mai candida la presedintie,…

- Joe Biden i-a invitat pe liderii Congresului, republicani si democrati, sa participe impreuna cu el la o slujba religioasa miercuri dimineata la Washington, inainte de ceremonia de investitura, potrivit unor surse apropiate presedintelui ales al SUA, relateaza AFP. Liderul senatorilor republicani Mitch…

- Liderul minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, a condamnat cu forta evenimentele care au avut loc miercuri la Capitoliul SUA si a imputat responsabilitatea pentru acestea presedintelui Donald Trump, potrivit CNN, preluat de Agerpres. "Acest templu al democratiei a fost profanat",…

- Congresmeni democrati i-au solicitat presedintelui Donald Trump sa ii indemne pe toti partizanii lui sa paraseasca cladirea Capitoliului dupa ce au patruns cu forta in timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa.…