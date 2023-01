Polițistul, amanta și soția – poveste demnă de film, derulată într-un sat din România Cei trei sunt personajeșe unei povești care s-a lasat cu un proces penal și cu condamnarea celor doi soți la inchisoare cu suspendare. Povestea incredibila s-a derulat in perioada februarie – martie 2020. Barbatul era ajutor de sef de post in comuna Vadu Motilor, județul Alba, si a avut o relatie in afara casatoriei cu o alta femeie. Dupa ce relatia s-a incheiat, femeia a cautat-o pe sotia politistului si i-a comunicat despre aventura cu sotul ei. Ulterior, cei doi soti, de comun acord, s-au inteles si au gandit un plan de razbunare. Astel, au reușit sa obțina acces, prin frauda informatica, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile in industria de aparare au crescut de 6 ori la nivelul Romarm, iar anul acesta sunt prevazute investitii in acest sector in valoare de 200 de milioane de lei, a declarat marti ministrul Economiei, Florin Spataru, in cadrul comisiilor de buget - finante din Parlament, relateaza Agerpres.…

- Un barbat și-a gasit sfarșitul pe Autostrada A1, in județul Alba, in urma unui accident teribil, iau un altul se afla in stare grava la spital. Asta dupa ce unul dintre șoferi a intrat in depașire, a pierdut controlul direcției de mers și a izbit violent parapeții care despart despart sensurile de mers.In…

- O bresa de securitate in WhatsApp a expus numerele de telefon a aproximativ 360 de milioane de persoane dintr-un total de 108 tari. Numerele de telefon ale celor 360 de milioane de utilizatori sunt deja in vanzare pe darknet, potrivit datelor furnizate joi de compania de securitate cibernetica Check…

- O breșa de securitate in WhatsApp a expus numerele de telefon a aproximativ 360 de milioane de persoane dintr-un total de 108 țari.Numerele de telefon ale celor 360 de milioane de utilizatori sunt deja in vanzare pe darknet, potrivit datelor furnizate joi de compania de securitate cibernetica Check…

- Drumul Transalpinei va ramane deschis circulației rutiere pe perioada iernii, ca urmare a protocolului de colaborare dintre DRDP Craiova prin SDN Valcea și DRDP Cluj prin SDN Alba, a transmis Instituția Prefectului Valcea. Drumul se menține deschis pentru a permite accesul turiștilor și a celorlalți…

- Termoficarea din Romania s-a confruntat cu o perioada neagra, intre 2000 si 2020, in care s-a ars gaz ineficient, a declarat joi Claudiu Cretu, directorul general al Termoenergetica, la conferinta "Cogenerare pentru eficienta energetica si integrarea regenerabilelor", organizata de Energynomics.…

- "Cine uita trecutul e sa il repete". Acesta e un citat care se potrivește foarte bine in contextul campaniei desfașurate de partenerii de guvernare impotriva PNL pe subiectul energiei. Sa ne amintim unde am fost și unde nu ne mai dorim sa ajungem.O cronologie scurta:In 2018, sub conducerea domnului…

- BLACK FRIDAY 2022: cand incep ofertele de Black Friday la magazine online in Romania. Reducerile anunțate Cel mai mare eveniment de cumparaturi online, Black Friday 2022, este organizat in noiembrie. Unele magazine au inceput deja campania. Perioada de oferte este diferita in funcție de fiecare retailer…