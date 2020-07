Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la „Investigații Criminale” din Timiș au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, dupa ce au depistat in Timișoara un tanar pe numele caruia Judecatoria Timișoara a emis un mandat de executare a pedepsei de aproape un an și 9 luni. In 20 mai, polițiștii de la…

- Polițiștii din Sanmihaiu Roman au pus in executare un mandat european de arestare pentru un barbat de 31 de ani cautat de autoritațile italiene. In 20 mai, polițiștii din Sanmihaiu Roman, cu sprijinul celor de la Serviciul de Investigații Criminale Timiș, au localizat langa Timișoara un barbat de 31…

- Polițiștii investigheaza un caz ce a avut loc ieri pe raza municipiului. Un barbat a fost gasit fara suflare, pe un teren. Bistrițeanul avea 66 de ani. Descoperire macabra, ieri, pe un teren extravilan. Un barbat s-a spanzurat. Polițiștii au inceput verificarile, pentru a afla cu exactitate ce s-a intamplat.…

- Un barbat a furat alimente de peste 300 de lei de la un magazin din Calea Șagului din Timișoara. A trecut pe la casa de marcat și nu s-a oprit sa plateasca mancarea luata de pe raft. L-au oprit insa polițiștii. In data de 9 mai, in jurul orei 13:50, polițiștii Secției 3 Timișoara au ... The post Jean…

- Polițiștii din Timiș au facut o razie in Timișoara și localitațile de langa oraș. Au aplicat amenzi in valoare de 139.413 lei. In 8 mai, in intervalul orar 14.00–20.00, polițiștii au verificat 1.509 de autovehicule, au legitimat 2.430 de persoane și au controlat 79 de unitați. In urma controalelor efectuate,…

- Barbatul era deja mort cand un localnic l-a gasit și a apelat numarul de urgenta 112 pentru a cere ajutor. La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj al SAJ , care a constatat ca barbatul inecat are in jur de 45-50 ani, iar cadavrul prezenta semne ale mortii biologice instalate, astfel ca nu s-au…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, duminica, in albia unui rau. Politistii incearca sa identifice victima si sa stabileasca imprejurarile in care a murit, anunța news.ro”Astazi, in jurul orei 14.00, a fost sesizat prin 112 faptul ca, pe raza localitatii Saratel, in albia raului Sieu,…

- Un barbat de 63 de ani, din judetul Brasov, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat in Grecia la 17 ani de inchisoare pentru infractiunea de viol, a fost prins de politistii hunedoreni in comuna Ilia, in urma unei actiuni derulate de Serviciul de Investigatii Criminale al Inspectoratului…