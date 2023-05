Stiri pe aceeasi tema

- Psihologii sunt de acord ca arma, chiar fiind de jucarie, are un efect puternic asupra unui copil de 7 ani. Iar faptul ca era la indemana celui mic, ne-nchisa și neasigurata, nu face decat sa-i dauneze comportamental.Cristina Dincu - psiholog: „Poate sa aiba efecte pe viitor, nu neaparat acum, din prisma…

- Directia Generala pentru Protectia Copilului Constanta a deschis o ancheta in cazul elevului de 7 ani care a mers la scoala cu o arma de tip airsoft. "Cazul de fata a intrat in atentia DGASPC in cursul zilei de ieri. Specialistii au luat legatura cu elevul si parintii care au beneficiat de consiliere…

- Inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, Sorin Mihai, a declarat ca elevul de sapte ani a adus arma miercuri dupa amiaza in curtea unitatii de invatamant, cand nu avea cursuri, dorind sa se joace cu alti colegi, iar aceasta i-a fost luata de catre profesorul de sport…

- Ancheta in cazul cumplitului accident rutier ce a avut loc ieri pe strada Navodari din localitatea Lumina, judetul Constanta. Politistii constanteni fac cercetari pentru a stabili cu exactitate care sunt cauzele ce au condus la producerea acestui eveniment rutier soldat cu decesul a doua personae si…

- Serbia e in doliu, dupa ce un elev de 14 ani a intrat inarmat in școala și a tras la intamplare pe hol și intr-o sala de clasa. Opt colegi și paznicul școlii au fost uciși, iar alte 7 persoane, inclusiv profesorul de istorie al atacatorului, sunt in stare grava la spital. Supraviețuitorii povestesc…

- Din imaginile postate initial pe o retea de socializare si preluate de presa locala din judetul Arges reiese ca baiatul, in varsta de 12 ani, elev la o scoala din Costesti, a fost batut in repetate randuri de mai multe fete, atat la scoala, cat si in afara acesteia, in drum spre casa, relateaza News.ro. Conform…

- Polițiștii au fost sesizați, luni dupa-amiaza, cu privire la faptul ca un șofer a tras cu arma pe o strada aglomerata din Constanța, in urma unei altercatii in trafic, transmite IPJ Constanța, potrivit News.ro . IPJ Constanta a precizat ca politistii au gasit arma pe care minorul de 16 ani a folosit-o…

- Incidentul șocant se pare ca s-a petrecut la liceul „Mihai Viteazul” din Bailesti. Tatal elevei spune ca fiica sa a ramas marcata de agresiune si ca viseaza noaptea ca e stransa de gat de invatator. In plus, fetei ii este acum teama sa revina la școala. Din declaratiile parintelui reiese ca dascalul…