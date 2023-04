Polițiștii se adaptează. Adio procese verbale scrise cu pixul pe hârtie Polițiștii nu vor completa procese verbale dupa metoda clasica, cu pixul, pe hartie. Aceștia vor avea la indemana tablete cu programe special dedicate amenzilor. Agenții vor putea scana atat documentele șoferilor, cat și cele ale mașinii si pot verifica daca cei de la volan au avut abateri de la lege in trecut, dar și daca mașina are asigurarea valabila. „Un prim proiect pe care l-am prezentat deja public se refera la aceste auto-laboratoare pe care le vedeți in stanga noastra. Auto-laboratoare de siguranța rutiera. Merg colegii de la poliția rutiera, impreuna cu celelalte structuri ale Poliției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

