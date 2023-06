Polițiștii protestează pentru scoaterea pensiilor din PNRR Sindicatul Polițiștilor va organiza proteste, in Parcul Izvor, intrarea de la Camera Deputaților, incepand de luni, 26 iunie, timp de 3 zile, intre orele 12,00-14,00. Polițiștii nu sunt de acord cu intențiile legislative, comunicate public de catre coaliția de guvernare, de a trece proiectul legislativ Plx 244/2023 prin Comisiile de Munca și de Finanțe ale Camerei Deputaților. Sindicaliștii din MAI cer ca pensiile militare din PNRR (unde au fost asimilate, ambiguu și fara temei, cu cele 6 sisteme de pensii de serviciu gestionate de Casa Naționala de Pensii Publice). ”Parlamentul și Guvernul nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual vor protesta luni, timp de doua ore, in Parcul Izvor, la intrarea de la Camera Deputatilor, cerand scoaterea pensiilor militare din PNRR si actualizarea sporurilor, indemnizatiilor si a compensatiei pentru chirie. „Avand in…

- Polițiștii protesteaza in perioada 26-28 iunie timp de doua ore, in Parcul Izvor, la intrarea de la Camera Deputatilor. Aceștia vor scoaterea pensiilor militare din PNRR si actualizarea sporurilor, indemnizatiilor si a compensatiei pentru chirie. “Avand in vedere intentiile legislative, comunicate public…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual anunța inceperea protestelor pentru scoaterea pensiilor militare din PNRR si actualizarea sporurilor, indemnizatiilor si a compensatiei pentru chirie. Luni, 26 iunie, membri ai SNPPC protesteaza timp de doua ore in Parcul Izvor, la intrarea…

- Angajații din poliție anunța declanșarea unei serii deproteste in fața Palatului Parlamentului , incepand cu saptamana viitoare. “Avand in vedere intențiile legislative, comunicate public de catre coaliția de guvernare, de a trece, saptamana viitoare, proiectul legislativ Plx 244/2023, prin Comisiile…

- Incepand de luni, 26 iunie, timp de 3 zile, intre orele 12.00 – 14,00, SNPPC va organiza proteste, in Parcul Izvor, intrarea de la Camera Deputaților.Sindicațiștii cer scoaterea pensiilor militare din PNRR (unde au fost asimilate, ambiguu și fara temei, cu cele 6 sisteme de pensi de serviciu gestionate…

- Polițiștii vor protesta, saptamana viitoare, pentru a scoate pensiile militare din PNRR, potrivit Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Incepand de luni, 26 iunie, timp de 3 zile, intre orele 12.00 – 14,00, SNPPC va organiza proteste, in Parcul Izvor, intrarea de la Camera…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 11 mai, ca ministrul Marius Budai va merge saptamana viitoare la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe tema reformei pensiilor speciale, jalon din PNRR obligatoriu pentru ca Romania sa primeasca tranșa a treia a banilor europeni.„Am avut…

- Coaliția sta cu sabia deasupra capului cu privire la pensiile speciale. Comisia europeana nu accepta compromisuri privind refacerea legii pensiilor speciale. In aceste zile, PNL și PSD ar trebui sa ia o decizie clara privind indemnizațiile speciale. Culmea este ca pensiile speciale pare ca se inmulțesc…