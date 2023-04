Polițiștii le reamintesc proprietarilor de animale că au următoarele obligații: Sa asigure acestora un adapost corespunzator, hrana și apa suficiente, posibilitatea de mișcare suficienta, ingrijiri, atenție și asistența medicala, fiindu-le interzis sa aplice rele tratamente și cruzimi; Sa identifice exemplarele canine prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare, stabilit de autoritatea naționala sanitara, veterinara și pentru siguranța alimentelor; Sa sterilizeze exemplarele canine aparținand raselor comune și metișii acestora, precum și cainii de lupta și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu caini de tipul Pitbull, Boerbull, Bandog și metișii lor;… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

