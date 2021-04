Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Mureș cauta un minor, in varsta de 12 ani, din Sovata, care a plecat voluntar de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit. "La data de 13 aprilie 2021, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 12 aprilie 2021 Ioan…

- Polițiștii mureșeni au fost sesizați prin Apel 112 ca, intr-un imobil din comuna Taureni, un barbat a fost gasit decedat. La fața locului s-au deplasat, de indata, o echipa operativa complexa din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu procurorul criminalist din cadrul Parchetului…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali, jandarmi, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența și celelalte structuri…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș in colaborare cu polițiști din județul Harghita au acționat ieri, timp de mai multe ore, pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza, in sistem cascada. Activitațile au vizat, totodata, verificarea legalitații…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, sub autoritatea Institutiei Prefectului județul Mureș, au intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

- Pe parcursul anului 2020, politistii de proximitate din Mureș au consiliat 2.337 de persoane care le-au solicitat sprijinul ori care au fost identificate ca potentiale victime ale unor infractiuni. Astfel, polițiștii de proximitate din Mureș au aplanat 550 de stari conflictuale, au informat reprezentanții…

- Polițiștii mureșeni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au aplicat in anul 2020 un numar de 386 de sancțiuni contravenționale in valoare de peste 535.000 de lei și au confiscat numerar și bunuri in valoare de peste 53.000 de lei, a informat conducerea Inspectoratului de…

- UPDATE 2 – IPJ Maramureș: ”Azi, 31 ianuarie, polițiștii Postului de Poliție Barsana au dispus reținerea pentru 24 ore a barbatului de 39 ani din localitate, suspectat de a se fi aflat la volanul autoturismului implicat intr-un accident rutier cu o ambulanța in data de 29 ianuarie a.c.. Barbatul a fost…