Polițiștii ieșeni au dat amenzi la foc automat marți dimineață. Peste 190 de sancțiuni în câteva ore In data de 25 octombrie a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 80 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 190 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 20 de infractiuni. Ieri, politistii au actionat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 4 actiuni si s-a intervenit la 90 de evenimente, dintre care 83 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor au fost sesizate 25 de infractiuni. Totodata, pentru neregulile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții de duminica, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o razie pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor, prevenirea și combaterea infracționalitații, asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica și prevenirea producerii unor…

- Politistii de la transporturi au aplicat 516 sanctiuni contraventionale, din care 410 sanctiuni la regimul rutier, respectiv 78 de sanctiuni pentru abateri la trecerile la nivel cu calea ferata, in cadrul unor actiuni pentru prevenirea accidentelor in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, potrivit…

- Polistii ieseni au ridicat ieri 29 de permise de conducere si 4 certificaate de inmatriculare. De asemenea, au aplicat amenzi in valoare de putin peste 60.000 de lei. "Ieri, 4 octombrie 2022, politistii au actionat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii…

- Polițiștii satmareni efectueaza verificari fața de un tanar, de 19 de ani, din Carei, sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 16 septembrie a.c., polițiștii satmareni, au fost sesizați de catre o femeie, de 30 de ani, domiciliata in aceeași localitate, cu privire…

- Nr. 110.577 din 1 septembrie 2022 LA DATORIE, PENTRU WEEKEND IN SIGURANTA Politistii ieseni vor fi prezenti in acest sfarsit de saptamana la evenimentele sociale organizate pe raza judetului Iasi si vor actiona pentru siguranta cetatenilor.In acest sfarsit de saptamana politisti ieseni vor fi la datorie…

- In ziua de 21 august a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 150 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 35 de infractiuni. Ieri, politistii au actionat, la…

- In data de 9 august a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 35 de infractiuni.Asta inseamna ca in 24 de ore, respectiv…

- In scopul impunerii unui climat de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic cat si pentru combaterea comportamentelor de natura sa prejudicieze siguranta rutiera, in ziua de 28 iulie 2022, in intervalele orare: 07.00 – 10.00 si 15.00 – 18.00, Serviciul Rutier din cadrul IPJ Suceava, impreuna…