Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti si comisari ai Garzii de Mediu fac perchezitii la doua firme si mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat și ingropat deșeuri in locuri neautorizate. La o zi dupa ce presa si societatea civila a reclamat faptul ca in Bucuresti poluarea a atins un nivel…

- Politistii Capitalei efectueaza, marti dimineata, perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu intr-un dosar penal in care sunt vizate doua societati comerciale si mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat si ingropat deseuri in locuri neautorizate, provocand…

- Patru perchezitii au loc joi in București și Ilfov la persoane banuite ca inmatriculau ilegal masini. Au fost inmatriculate zeci de masini, intre care 2 de 150.000 de euro cautate in Franța și Germania, dar anchetatorii verifica și alte 750 de autovehicule inmatriculate pe o singura persoana.Potrivit…

- Cinci persoane au fost retinute in urma celor 102 perchezitii care au avut loc miercuri in 25 de judete si in municipiul Bucuresti la banuiti de crearea unui prejudiciu de doua milioane de euro prin infractiuni de fals si de serviciu, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu.…

- Prorectorul Universitații „Spiru Haret” și alte cinci persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, in dosarul in care s-au facut 76 de percheziții, conform oficialilor Direcției Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata. „La data de 18.12.2019, procurorii Directiei de Investigare a…

- Prorectorul Univesritatii Spiru Haret si alte 5 persoane au fost retinute dupa ce miercuri s-au efectuat 76 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dambovita, Botosani, Cluj si Mures, dintre…

- Peste 70 de percheziții au loc miercuri dimineața intr-un caz de frauda la Universitatea ”Spiru Haret”, in București și in județele Brașov, Bistrița-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarași, Vaslui, Satu Mare, Ialomița, Timișoara, Dambovița, Botoșani, Cluj și Mureș, 13 dintre ele fiind la sedii ale instituției…

- La data de 18.12.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate efectueaza un numar de 76 percheziții pe raza municipiului București…