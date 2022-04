Poliţiştii din Sălaj vor fi la datorie în acest sfârșit de săptămână Pentru ca Paștele Catolic si sarbatoarea Floriilor sa fie sarbatorite in siguranța. Efectivele de poliție planificate in serviciu vor desfașura activitați pe doua paliere: unul este cel de prevenire și descurajare, iar al doilea este de combatere a faptelor antisociale și de impunere ferma a legii. Cei mai mulți dintre colegii aflați la datorie in aceasta perioada sunt de la structurile de ordine publica si rutiera. Alaturi de aceștia, ca de fiecare data, sunt in dispozitiv și colegi de la alte structuri – investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, actiuni speciale si politisti… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

