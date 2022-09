Polițiștii din Câmpeni cercetează un tânăr care a condus cu permisul suspendat La data de 7 septembrie 2022, in jurul orei 19,15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Campeni au depistat un tanar de 25 de ani, din comuna Poiana Vadului, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere cu permisul suspendat. Post-ul Polițiștii din Campeni cerceteaza un tanar care a condus cu permisul suspendat apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

