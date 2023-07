Polițiștii brașoveni, în alertă! Caută o minoră de 13 ani dispărută din Șercaia! Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizați cu privire la faptul ca minora BALAZS MIRUNA RUXANDRA, in varsta de 13 ani, a plecat voluntar, la data de 18 iulie a.c., in jurul orei 18.00, de la domiciliul tatalui sau, din satul Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, fara a se cunoaște destinația și fara a mai reveni pana in prezent. Aceasta are urmatoarele semnalmente: inaltimea de aproximativ 1.50 m., constituție atletica, par drept, fața ovala, ten masliniu, ochi caprui. Pe incheietura… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

