Politistii au prins trei persoane care transportau material lemnos, fără a avea documente de proveniență Luni, 4 octombrie a.c., polițiștii salajeni au prins in flagrant delict trei persoane care transportau material lemnos, fara a avea documente de proveniența. Prima fapta a fost constatata de polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului, la ora 16:30, pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Mijloc. Astfel, polițiștii au oprit in trafic, o autoutilitara, condusa de un tanar, de 26 de ani, din orașul Huedin, care transporta cantitatea de 3,4 metri cubi de material lemnos, de esența gorun, fara documente de proveniența. Impotriva transportatorului polițiștii au luat masura sanționarii… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

