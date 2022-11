Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Poliție din San Francisco cere sa i se permita sa foloseasca roboți capabili sa ucida in timpul intervențiilor, „cand riscul pierderii de vieți omenești in randul publicului sau al polițiștilor este iminent și depașește orice alta opțiune disponibila”, scrie The Guardian.

- Incendiul a izbucnit in dupa-amiaza zilei de luni, 21 noiembrie, intr-un cartier din orașul Anyang, din provincia Henan, aflata in centrul Chinei, la o companie specializata in produse industriale. 36 de persoane au murit, relateaza CNN, care citeaza presa chineza de stat, in timp ce The Guardian anunța…

- Campionatul Mondial de Fotbal traverseaza momente foarte delicate. Dincolo de criticile privind incalcarea drepturilor omului, jurnaliștii contesta acum și capacitatea organizatorica a celor care coordoneaza activitatea. The Guardian scrie ca a ieșit scandal un uriaș intr-un loc destinat fanilor, unde…

- Cel putin 20 de oameni au murit si alti cel putin 14 au fost raniti in urma unui accident produs, sambata, pe un drum din Columbia, anunta Politia, citata de The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Eurodeputatul PNL, Gheorghe Falca, a precizat ca Olanda este singura țara care se opune aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen. Gheorghe Falca declara in contextul posibilei aderari a Romaniei la Schengen ca „din primavara, lobby-ul romanesc a reușit sa caștige doua redute importante, Franța și…

- Poliția sarba a arestat peste 64 de persoane dupa ce mii de activiști LGBTQI+ s-au prezentat sambata la marșul EuroPride de la Belgrad, in ciuda interdicției guvernamentale, scrie The Guardian. Evenimentul a fost conceput ca evenimentul de temelie al reuniunii EuroPride. Dar Ministerul de Interne a…