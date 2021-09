Doi agenți de la Poliția Rutiera au dat dovada de prezența de spirit și au intervenit prompt in ajutorul unui barbat care s-a prabușit astazi pe o strada din Reșița. „In aceasta dupa-amiaza, colegii noștri, Adrian și Sebastian, de la Biroul Rutier Reșița, care se aflau in timpul serviciului in zona unei intersecții de pe […] Articolul Polițiști de la Rutiera, intervenție salvatoare pentru un barbat caruia i s-a facut rau pe strada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .