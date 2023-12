Poliţist decedat în urma impactului dintre un microbuz şi un autoturism Un tanar de 23 de ani, din Craiova, agent de politie in cadrul IPJ Dolj, si-a pierdut viata in urma unui accident produs marti dimineata, in comuna Bratovoești. Potrivit oamenilor legii, tanarul de 23 de ani a pierdut controlul directiei si a intrat pe contrasens, unde a lovit frontal un microbuz care circula din sens opus. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca victima a decedat in urma impactului dintre un autoturism si un microbuz.„In cursul zilei de 19 decembrie, politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 55, in localitatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

