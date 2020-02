Polițist de frontieră, ridiculizat de un tânăr pe care încerca să-l imobilizeze VIDEO Un agent al poliției de frontiera a scapat printre degete un barbat pe care incerca sa-l rețina. Totul s-a petrecut in satul timișean Comloșu Mic, aproape de granița cu Serbia, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In clip se vede cum polițistul de frontiera incearca sa-l imobilizeze pe tanar, insa la un moment dat […] Articolul Polițist de frontiera, ridiculizat de un tanar pe care incerca sa-l imobilizeze VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 ian - Sputnik. Polițiștii din sectorul Rașcani al Capitalei solicita implicarea cetațenilor pentru a-l identifica pe un barbat care este suspectat de furt. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere chiar in timp ce savarșea infracțiunea. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2020/01/video-orientare-11.mp4…

- BRUXELLES, 1 ian - Sputnik, Daniela Porovaț. Chiar daca indeplinește rolul de președinte al UE pentru prima oara de la aderare, Croația va avea de gestionat dosarul dificil al iesirii Marii Britanii din UE, preconizata a avea loc pe 31 ianuarie. Dupa actul de ieșire propriu-zis, urmeaza insa o perioada…

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din orasul Deta au depistat in satul Soca din judetul Timis, trei persoane, o femeie si doi barbati care au incercat sa treaca fraudulos frontiera din Serbia, in Romania. "Deoarece femeia era insarcinata si acuza…

- Razvan Ciobanu incerca sa iși redreseze bugetul. Se relansase și incerca sa atinga iarași faima de altadata. Dupa multe pierderi, designerul reușise sa se puna pe picioare și in 2019 iși dorea sa lanseze o noua colecție de haine. BOMBA ZILEI! Proprietarul masinii in care a murit Razvan Ciobanu,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Jimbolia au descoperit sase cetațeni din India si Bangladesh, solicitanti de azil in tara noastra, care intentionau sa ajunga ilegal in Italia. The post Sase cetateni din India si Bangladesh, opriti la frontiera cu Serbia appeared first on Renasterea banateana…

- CHIȘINAU, 17 dec - Sputnik. Vameșii și polițiștii de Frontiera au reușit sa combata o tentativa de contrabanda cu țigari. Astfel, in urma unor informații operative, la postul vamal Leușeni a fost supus controlului un automobil de lux de model BMW X6, la volanul caruia se afla o cetațeanca…

- Doi „rataciți” au fost depistați de polițiștii de frontiera, la granița dintre Romania și Serbia. Migranții au fost interceptați de polițiștii de frontiera joi, 14 noiembrie, puțin dupa caderea intunericului și le-au declarat oamenilor legii ca voiau sa ajunga in Austria, insa s-au ratacit. Polițiștii…

- Lucram la ideea ca tarile din Balcani sa isi alinieze sistemele de taxare, astfel incat pretul pe kilometru sa poata fi acelasi in diferitele state – acest lucru va ajuta mult businessul, considera Boiko Borisov, intr-un interviu acordat canalului 1 al televiziunii sarbe, o parte din acesta fiind publicat…